Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
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Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü

Brezilya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1274 kişi hayatını kaybetti.

11.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:15

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1274 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 1274 artarak 39 bin 680'e yükseldi.

Vaka sayısı da 32 bin 913 yükselerek 772 bin 416 olarak kaydedildi. Ülkede 325 bin 395 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu Sao Paulo eyaleti, 156 bin 316 vaka ve 9 bin 862 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

LATİN AMERİKA'DA SALGININ MERKEZ ÜSSÜ

Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, "Latin Amerika'da salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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