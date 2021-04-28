Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 86 kişi hayatını kaybetti
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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 86 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 86 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 86 kişi yaşamını yitirdi.

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 86 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 72 bin 140 yeni vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısı 14 milyon 441 bin 563'e çıktı.

Bir günde 3 bin 86 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı ülkedeki ölü sayısı 395 bin 22'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19'u atlatanların sayısı 12 milyon 992 bin 442 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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