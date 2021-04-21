Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 321 kişi hayatını kaybetti
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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 321 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 321 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 321 kişi yaşamını yitirdi.

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 321 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 69 bin 381 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 14 milyon 43 bin 76'ya çıktı.

Bir günde 3 bin 321 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın nedeniyle ülkedeki ölü sayısı 378 bin 3'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 561 bin 689 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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