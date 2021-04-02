Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 769 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 769 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 769 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 769 kişi yaşamını yitirdi.

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BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 769 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 769 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 325 bin 284'e, 91 bin 97 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 12 milyon 839 bin 844'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 239 bin 99'a çıktı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Ülkede son bir haftadır günlük ölü sayısı ortalama 2 bin 900'ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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