Brezilya'da Sol Partilerden Bolsonaro'nun Yemin Törenine Boykot

SAO Güney Amerika ülkesi Brezilya'da sol partiler, yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, 1 Ocak'taki yemin törenine katılmayacak.

Mecliste grubu bulunan İşçi Partisi ile Sosyalizm ve Özgürlük Partisi milletvekillerinin törene katılmayarak boykot edeceği bildirildi.

Brezilya Komünist Partisinden bazı milletvekilleri de törene katılmayacaklarını duyurdu.

Söz konusu 3 partinin, 513 koltuklu Temsilciler Meclisinde toplam 75 milletvekili bulunuyor.

İşçi Partisi, Bolsonaro'nun kazandığı seçimin öncesinde aday olarak hapisteki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı aday olarak göstermiş, ancak Seçim Komisyonu yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarından hüküm giyen eski siyasetçinin aday olmasına izin vermemişti.

Brezilya'da, 7 Ekim'de ilk turu, 28 Ekim'de ikinci turu yapılan devlet başkanlığı seçimini, Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı, aşırı sağcı Jair Bolsonaro kazanmıştı. Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçimlerde öne çıkarmıştı.

Brezilya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sinyali

Bolsonaro, göreve geldikten sonra Brezilya'nın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planladığı sinyalini vermişti. Bolsonaro, İsrail'in muhafazakar çizgideki Israel Hayom gazetesine verdiği demeçte, "İsrail bağımsız bir devlet. Eğer başkentiniz konusunda bir karar verirseniz, biz de buna göre hareket ederiz. Kampanyam sırasında devlet başkanı seçildiğimde bunu yapıp yapmayacağım sorulduğunda 'evet' demiştim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA