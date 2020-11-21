Brezilya'da siyahi adamın öldüresiye dövülmesi halkı sokağa döktü
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Brezilya'da siyahi adamın öldüresiye dövülmesi halkı sokağa döktü

21.11.2020 16:56 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:56
Brezilya'da siyahi adamın öldüresiye dövülmesi halkı sokağa döktü

Brezilya'da siyahi bir adamın, bir alışveriş merkezi zincirinin şubesinde iki güvenlik görevlisi tarafından öldüresiye dövülmesinden sonra ülkenin birçok kentinde protestolar başladı.

Brezilya'da siyahi bir adamın, bir alışveriş merkezi zincirinin şubesinde iki güvenlik görevlisi tarafından öldüresiye dövülmesinden sonra ülkenin birçok kentinde protestolar başladı.

Brezilya'da Siyah Bilinç Günü öncesinde Rio Grande do Sul eyaletindeki Porto Alegre kentindeki bir alışveriş merkezi zincirinin şubesinde 2 güvenlik görevlisi 40 yaşındaki siyahi Joao Alberto Silveira Freitas'ı öldüresiye dövdü. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından ülke genelinde protestolar başladı. Protestocular, başkent Brasilia'da söz konusu zincirin şubesine girerek 'Siyahi Hayatlar Önemlidir' (Black Lives Matter) gibi sloganlar attı. Sao Paulo kentinde ise protestocular market zincirin şubesinin ön camını kırdı, raflardaki ürünleri devirdirerek ateşe verdi. Yakılan ateşin daha sonra şube çalışanları tarafından söndürüldü. Alışveriş merkezi zinciri,  Freitas'ın 'acımasız ölümü' nedeniyle bir açıklama yaparak; güvenlik şirketiyle olan sözleşmesini sona erdireceğini, görevdeki şube yöneticisini işten atacağını ve Porto Alegre şubesini kurbana saygısı nedeniyle kapatacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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