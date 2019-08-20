Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı.

Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı.

Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldıBrezilya, (DHA)- Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı.

20.08.2019 15:18
Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı.

Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı
Brezilya, (DHA)- Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı. Otobüsün bulunduğu otoyol tamamen trafiğe kapatıldı. Salınan 5 yolcudan sonra, 6'ncı yolcunun de saldırgan tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu.
Rio de Janeiro'daki Rio'Niterói köprüsü üzerinde seyir halindeki otobüsteki silahlı adam, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı. Otoyol tamamen trafiğe kapatılırken; 5 yolcunun serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Silahlı kişinin, 6'ncı yolcuyu da serbest bıraktığı belirtildi. Polisin, olay yerini kordon altına aldığı; silahlı adamın kimliğinin yüzündeki maske sebebiyle henüz belirlenemediği belirtildi.

Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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