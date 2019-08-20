Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı: 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı.
Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı.
Rio de Janeiro'daki Rio–Niterói köprüsü üzerinde seyir halindeki otobüsteki silahlı adam, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı. Otoyol tamamen trafiğe kapatılırken; 5 yolcunun serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Silahlı kişinin, 6'ncı yolcuyu da serbest bıraktığı belirtildi. Polisin, olay yerini kordon altına aldığı; silahlı adamın kimliğinin yüzündeki maske sebebiyle henüz belirlenemediği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Otobüsün görüntüsü
-Trafikte bekleyen insanlar
-Saldırganın otobüs içerisindeki fotoğrafı
DGS Saati 14: 26 Tarihi 20.08.2019 - Haber Kodu : 190820102
-Yolcu otobüsünün görüntüsü