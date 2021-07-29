Brezilya'da sıcaklık eksi 10 dereceye düştü, sokaklar beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brezilya'da sıcaklık eksi 10 dereceye düştü, sokaklar beyaza büründü

Brezilya'da sıcaklık eksi 10 dereceye düştü, sokaklar beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Brezilya'da hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesi sonucu etkili olan yoğun kar yağışı sokakları beyaza bürüdü.

Brezilya'da hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesi sonucu etkili olan yoğun kar yağışı sokakları beyaza bürüdü.

Kış mevsimini yaşayan Brezilya'nın güneyinde sıcaklık eksi 7 ila eksi 10 dereceye kadar düştü. Rio Grande do Sul ve Santa Catarina eyaletinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Pelotas, Sao Francisco de Paula, Carlos Barbosa dahil olmak üzere en az 13 şehirde kar yağışı sonucu sokaklar beyaza büründü. Bazı şehirlerde dolu yağışı da görüldü.

Güney Yarım Küre'de Haziran, Temmuz, Ağustos ayları sırasında kış mevsimi yaşanıyor.

(İHA)

Brezilya'da sıcaklık eksi 10 dereceye düştü, sokaklar beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı İrem Derici Demet Akalın
Spor Muslera Ali Koç Eda Erdem Aytaç Kara Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Brezilya'da sıcaklık eksi 10 dereceye düştü, sokaklar beyaza büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 17:00:28. #1.15#

title