Brezilya'da şelale altında yüzen turistler akıntıya kapıldı: 5 ölü
Brezilya'da şelale altında yüzen turistler, aniden yüklü miktarda su gelmesi sonucu akıntıda sürüklendi.
02.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:38
Brezilya'da şelale altında yüzen turistler, aniden yüklü miktarda su gelmesi sonucu akıntıda sürüklendi. 5 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki şelalenin altında yüzen turistler, aniden yüklü miktarda su gelmesi ile oluşan selde akıntıya kapıldı. Yerel medya, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıpların da olduğunu duyurdu. Arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA