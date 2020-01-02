Brezilya'da şelale altında yüzen turistler akıntıya kapıldı: 5 ölü
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Brezilya'da şelale altında yüzen turistler akıntıya kapıldı: 5 ölü

Brezilya'da şelale altında yüzen turistler, aniden yüklü miktarda su gelmesi sonucu akıntıda sürüklendi.

02.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:26
Brezilya'da şelale altında yüzen turistler akıntıya kapıldı: 5 ölü

'da şelale altında yüzen turistler, aniden yüklü miktarda su gelmesi sonucu akıntıda sürüklendi. 5 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki şelalenin altında yüzen turistler, aniden yüklü miktarda su gelmesi ile oluşan selde akıntıya kapıldı. Yerel medya, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıpların da olduğunu duyurdu. Arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------Şelaleden görüntü-Su akıntısının görüntüsü

Yaşanan panik


Kaynak: DHA
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