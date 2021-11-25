Son dakika haber... Brezilya'da sel suları evi yerle bir etti - Haberler
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Son dakika haber... Brezilya'da sel suları evi yerle bir etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Brezilya'nın Anapolis kentinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde, çamurlu suyun bir evin içinden geçtiği korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Brezilya'nın Anapolis kentinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde, çamurlu suyun bir evin içinden geçtiği korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Brezilya'nın orta kesiminde yer alan Anapolis kentinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Çamurlu sel suyu, içinden geçtiği bir evi yerle bir etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, selin vurduğu evdeki adamın sel suyunu son anda fark ederek kaçtığı görüldü. Evin sahibi 37 yaşındaki Romulo do Carmo, selin evde yaklaşık 24 bin Brezilya Reali (4 bin 300 ABD doları) tutarında zarara yol açtığını belirtti.

(İHA)

Son dakika haber... Brezilya'da sel suları evi yerle bir etti

Son dakika haber... Brezilya'da sel suları evi yerle bir etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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