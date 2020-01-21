Brezilya'da savcılar, gazeteci Greenwald'u "suça yardım etmekle" suçluyor

21.01.2020 23:54 | Son Güncelleme: 21.01.2020 23:54

SAO Brezilya'da federal savcılık, Adalet Bakanı Sergio Moro'nun yargıç olduğu dönemdeki telefon görüşmelerinin basına sızdırılmasıyla ilgili, "The Intercept" internet sitesinin kurucusu ABD'li gazeteci Glenn Greenwald'u "suça yardım yoluyla iştirak etmekle" suçladı.

Federal Savcı Wellington Divino Marques de Oliveira, yaptığı yazılı açıklamada, gazeteci Greenwald'un yüzlerce Brezilyalı siyasetçi ve devlet görevlisinin telefonlarını dinleyen 6 kişilik bilgisayar korsanları grubuyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Greenwald'un bilgisayar korsanlarıyla suç işledikleri dönemde temas kurarak suça iştirak ettiğini savunan Marques de Oliveira, "Şüpheli, gazetecinin kaynağını açıklamama hakkını suçluları yönlendirmek için bir dokunulmazlık zırhı olarak kullanmıştır." ifadelerini kullandı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi geçen yıl gazetecilerin kaynaklarını gizli tutmasına ilişkin anayasal koruma nedeniyle savcılığın ve kolluk kuvvetlerinin Greenwald'a karşı zorlamaya başvurmayacağına hükmetmişti.

Greenwald'un soruşturulabilmesi için savcılığın mahkemeden izin alması gerekiyor.

Gazeteci Glenn Greenwald'un yönettiği "The Intercept" haber sitesinde yayımlanan haberde, devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan, eski Devlet Başkanı Lula da Silva ve çok sayıda siyasetçinin yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldığı, "Araba Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı idare eden Moro'nun, davada görev alan savcıları mahkeme sürecinde yönlendirdiği iddia edilmişti.

O dönem yargıç olan Moro'nun, 1 Ocak 2019 'da göreve başlayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hükümetinde adalet bakanlığı görevini kabul etmesi, yürüttüğü yolsuzlukla mücadele soruşturmalarının siyasi motivasyonla yapıldığına yönelik iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.

Bolsonaro ise "davayı uygunsuz biçimde idare ettiği" iddialarına karşı Moro'yu desteklediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA