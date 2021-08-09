Brezilya'da Santos İslam Camii Derneğine Gıda Yardımı
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Brezilya'da Santos İslam Camii Derneğine Gıda Yardımı

Brezilya'da Santos İslam Camii Derneğine Gıda Yardımı
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile T. C. Sao Paulo Başkonsolosluğu iş birliğinde Brezilya'nın Sao Paulo bölgesinde bulunan Santos şehri Belediyesi ve Santos İslam Camii (Mesquita Islamica de Santos) derneğine 100 adet gıda kolisi desteğinde bulunuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile T. C. Sao Paulo Başkonsolosluğu iş birliğinde Brezilya'nın Sao Paulo bölgesinde bulunan Santos şehri Belediyesi ve Santos İslam Camii (Mesquita Islamica de Santos) derneğine 100 adet gıda kolisi desteğinde bulunuldu.

Teslim törenlerine katılan Santos Belediye Başkan Yardımcısı Renata Bravo ve Santos Müslüman Cemaati Lideri Salah Mohamad Ali yardım faaliyeti için teşekkür etti. Salah Mohamad Ali, önümüzdeki dönemde Türkiye ile her alanda işbirliği ilişkileri geliştirilmesi için projeler oluşturulmasına çalıştıklarını belirtti.

Santos şehri Brezilyanın en eski liman şehirlerinden olup, 1950'li yılarda bölgeye göç eden çoğunlukla Lübnan ve Suriye asıllı arapların kurduğu cami Güney Amerika bölgesindeki ilk camilerden biri.

Kaynak: Habermetre

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