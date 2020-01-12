Brezilya'da Rio Dövme Haftası'na rekor katılım
Haberler » Dünya » Brezilya'da Rio Dövme Haftası'na rekor katılım - Haberler

Brezilya'da Rio Dövme Haftası'na rekor katılım

Brezilya'daki Rio Dövme Haftası renkli görüntülere sahne oldu. Binden fazla dövme sanatçısının yer aldığı etkinliğe rekor katılım gerçekleşti.

12.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:38
Brezilya'da Rio Dövme Haftası'na rekor katılım

'nın Rio de Janerio şehrinde gerçekleştirilen sekizinci Rio Dövme Haftası rekor katılımla gerçekleşti. Birçok ülkeden 100'den fazla dövme sanatçısının ve meraklılarının katıldığı etkinlik, yine renkli görüntülere sahne oldu.


Dövme Haftası'nda en çok ilgi çeken kişilerden biri dili ve gözbebekleri de dahil olmak üzere vücudunun yüzde 96'sının dövmelerle kaplı olduğu belirtilen Marcelo Ribeiro adlı Brezilya vatandaşıydı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler