Brezilya'da Rio de Janeiro Belediye Başkanı Crivella tutuklandı
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Brezilya'da Rio de Janeiro Belediye Başkanı Crivella tutuklandı

22.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:50
Brezilya'da Rio de Janeiro Belediye Başkanı Crivella tutuklandı

BUENOS Brezilya'da Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, görevini teslim etmesine 9 gün kala yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

BUENOS Brezilya'da Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, görevini teslim etmesine 9 gün kala yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yakınlığıyla bilinen Crivella (63), şirketlerin kamu ihalelerini almak için rüşvet ödediği soruşturma kapsamında kentin Barra da Tijuca bölgesinde bulunan evinde güvenlik güçleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Tutuklanan Evanjelik Papaz Crivella, polis merkezine girmeden önce gazetecilere, "Rio de Janeiro'da yolsuzluğa karşı kimse benden daha fazlasını yapmadı." açıklamasında bulundu.

Soruşturma kapsamında aralarında rüşvet çetesinin lideri olmakla suçlanan iş adamı Rafael Alves'in de bulunduğu 5 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

1 Ocak'ta görev süresi dolan Crivella'nın yokluğunda Belediye Başkanlığı görevini Rio de Janeiro Belediye Meclisi Başkanı Jorge Felippe yürütecek.

2018 yılında tutuklanan bir dövizcinin ifadeleri üzerine başlayan soruşturma kapsamında, Crivella, Rio de Janeiro Belediyesiyle iş yapma karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen bir çeteye üye olmakla suçlanıyor.

Crivella, 1 Ocak'ta belediye başkanlığı görevini, kasım ayındaki yerel seçimleri kazanan Eduardo Paes'e devredecekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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