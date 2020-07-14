Brezilya'da polis şiddeti kamerada Brezilya'da polis şiddeti kameradaBrezilya, (DHA)- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, benzer bir olay Brezilya'dan geldi.

Brezilya'da polis şiddeti kamerada

Brezilya, (DHA)- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, benzer bir olay Brezilya'dan geldi. Polis, çevreyi yüksek sesle rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına aldığı iki kişiden birini yere yatırıp boğazına diziyle bastırdı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından benzer olay Brezilya'da yaşandı. Olay, Sao Paulo kentinde meydana geldi. İki arkadaşın çevreyi yüksek sesle rahatsız ettiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. İhbar edilen kişiler ile polis bir süre tartıştı. Daha sonra sözlü tartışmanın dozu arttı. Söz konusu iki arkadaş, polis tarafından darp edilerek, gözaltına alındı. O anlar amatör kamera tarafından kayda alındı. Görüntülerde polis, yüksek sesle çevreyi rahatsız ettiği için gözaltına alınanlardan birini yere yatırıp boğazına diziyle bastırması dikkat çekti. Polisin şiddet uyguladığı diğer kişi ise polisin arkadaşına "daha fazla şiddet uygulamamasını istedi.

'VALİ POLİSLERİ GÖREVDEN ALDI'

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının arından Sao Paulo Valisi Joao Doria, polislerin görevden alındığını ve haklarında işlem başlatılacağını duyurdu.

'BOYNUNDAN YARALANDI, 16 DİKİŞ ATILDI'

Arkadaşı gözaltına alınırken polisle konuşmaya çalıştığını belirten 51 yaşındaki kadın, 'Ona daha fazla vurmamalarını söyledim. Zaten bayılmıştı yerde yatıyordu' ifadelerini kullandı. Hastaneye kaldırılan kadının boynundan yaralandığı, vücudunun bazı yerlerinde kesikler olduğu ve 16 dikiş atıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA