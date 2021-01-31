Brezilya'da Palmeiras'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar Kovid-19 önlemlerine uymadı

BUENOS Brezilya'da Palmeiras futbol takımının Libertadores Kupası'nı kazanmasının ardından taraftarlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkede salgından en çok etkilenen Sao Paulo'da Palmeiras'ın stadının çevresinde kutlama amacıyla kalabalıklar oluşturdu.

BUENOS Brezilya'da Palmeiras futbol takımının Libertadores Kupası'nı kazanmasının ardından taraftarlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkede salgından en çok etkilenen Sao Paulo'da Palmeiras'ın stadının çevresinde kutlama amacıyla kalabalıklar oluşturdu.

Brezilya'da yayın yapan G1'de çıkan habere göre, Libertadores Kupası'nda Palmeiras'ın, rakibi Santos'u 1-0 yenerek şampiyon olmasının ardından Palmeiraslı taraftarlar, Sao Paulo şehrindeki Allianz Parque Stadı'nın etrafında kutlama amacıyla toplandı.

Desteklediği takımın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlardan birçoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Sao Paulo'da salgına karşı 25 Ocakt'an 7 Şubat'a kadar hafta sonları ve gece saatlerinde eğlence yerleri gibi temel ihtiyaç kapsamına girmeyen işletmelerin hizmet vermesini engelleyen önlemler alınması kararlaştırılmıştı.

Brezilya'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Sao Paulo'da 1 milyon 773 bin 24 kişide görülen virüs nedeniyle 52 bin 954 kişi hayatını kaybetti.

Dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen 3. ülke Brezilya'da yaklaşık 224 bin kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 9 milyondan fazla kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik