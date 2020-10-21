Brezilya'da Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşısı deneylerine katılan bir gönüllü doktor öldü
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Brezilya'da Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşısı deneylerine katılan bir gönüllü doktor öldü

21.10.2020 21:51 | Son Güncelleme: 21.10.2020 21:54
Brezilya'da Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşısı deneylerine katılan bir gönüllü doktor öldü

BUENOS Brezilya'da Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının deneylerine katılan bir gönüllü doktorun yaşamını yitirdiği açıklandı.

BUENOS Brezilya'da Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının deneylerine katılan bir gönüllü doktorun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Brezilya basınının Sağlık Gözetim Ajansına (Anvisa) dayandırdığı habere göre, Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayının Brezilya'daki deneylerine katılan 28 yaşındaki gönüllü doktor João Pedro Feitosa hayatını kaybetti.

Anvisa, 19 Ekim'de hayatını kaybeden Feitosa'nın ölüm sebebinin henüz belli olmadığını, araştırmanın devam ettiğini ve "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayının deneylerine devam edileceğini açıkladı.

Brezilya, Çin aşısını satın almayacak

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşı adayını satın almayacaklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello'nun Brezilya'nın 46 milyon dozluk "CoronaVac" aşısı alacağını duyurmasından bir gün sonra Bolsonaro, Facebook hesabından yaptığı canlı yayında, "Çin aşılarını satın almayacağız." dedi.

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CoronaVac" aşı adayının deneylerini tamamlamadığını belirtti ve Sao Paulo Valisi Joao Doria'yı hedef aldı.

Paylaşımında "Joao Doria'nın Çin aşısı" benzetmesini yapan Bolsonaro, "Brezilya halkı hiç kimsenin kobayı olmayacak." ifadesine yer verdi.

Brezilya'daki "ChAdOx1 nCoV-19" ve "CoronaVac" deneyleri

Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayı, haziranın sonlarında Brezilya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

Bu aşının başarılı olması durumunda, Brezilya'da da üretileceği ve ilk etapta Brezilya'nın 100 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alabileceği açıklanmıştı.

Bolsonaro'nun muhalifi Sao Paulo Valisi Joao Doria, Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" adlı aşı adayının 20 Temmuz'da Brezilya'da insanlar üzerinde denenmeye başlayacağını duyurmuştu.

Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen 211 milyon nüfuslu Brezilya'da, bugüne kadar 154 bin 837 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 5 milyon 273 bin 954 kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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