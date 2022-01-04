Brezilya'da Omicron varyantı nedeniyle yolcu gemilerinin faaliyetleri askıya alındı - Haberler
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Brezilya'da Omicron varyantı nedeniyle yolcu gemilerinin faaliyetleri askıya alındı

Brezilya'da Omicron varyantı nedeniyle yolcu gemilerinin faaliyetleri askıya alındı
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Brezilya'da Kovid-19'un Omicron varyantının yayılımı nedeniyle yolcu gemilerinin faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Brezilya'da Kovid-19'un Omicron varyantının yayılımı nedeniyle yolcu gemilerinin faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Federal hükümetin yayımladığı açıklamada, tüm yolcu gemilerinin faaliyetlerinin Omicron varyantının yayılımı nedeniyle 21 Ocak'a kadar durdurulduğu aktarıldı.

Söz konusu karar, ülkedeki sağlık yetkililerinin, son günlerde yolcu gemilerinde artan vaka sayılarını dikkate alarak yaptığı uyarının ardından geldi.

Sağlık yetkilileri, 26 Aralık 2021'den bu yana 9 günlük zaman diliminde turistik bölgelerden gelen yolcu gemilerinde yaklaşık 800 vaka tespit edildiğinin altını çizerek virüsün yayılımı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Rio de Janeiro Limanı'na demirleyen "MSC Preziosa" yolcu gemisinde bulunanlar, 26 yolcu ve 2 mürettebatta Kovid-19 tespit edilmesinin ardından karaya çıkmak için 6 saat beklemek zorunda kalmıştı.

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AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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