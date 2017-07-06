Brezilya'da Öldürülen İnsan Hakları Aktivistlerinin Sayısı Artıyor

Brezilya'da artan insan hakları ihlalleri endişe yaratıyor. Bu yılın ilk yarısında ülke genelinde 37 insan hakları aktivisti öldürüldü. Bu da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 100'lük artış anlamına geliyor. 2016 yılında ise ülke genelinde öldürülen insan hakları aktivisti sayısı 66 olarak kaydedildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği Brezilya Hükümetini, insan hakları savunucularına karşı işlenen suçlarla mücadele etmeye çağırdı.



Brezilya İnsan Hakları Savunucuları Komitesi'nin (CNDH) yayınladığı son rapora göre Brezilya'da bu yılın ilk yarısında ülke genelinde öldürülen insan hakları aktivisti sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla iki katına çıkarak 37'ye yükseldi. 2016 yılında 56 tanesi kuzey ve kuzey doğu eyaletinde olmak üzere 66 insan hakları savunucusu öldürüldü. İnsan hakları ihlalerinin en yoğun olarak yaşandığı eyaletler 19 cinayet ile Rondonia, 15 cinayet ile Maranhao ve 6 cinayet ile Pará oldu.



Kırsal Toprak Komisyonuna göre (CPT) ise 2015'te toprak mücadelesi veren 50 aktivist cinayete kurban gitti. 59 kişiye suikast girişiminde bulunuldu ve 144 kişi ise tehdit edildi.



"Durum çok ciddi"



CNDH başkanı Darci Frigo, insan hakları aktivistleri için ülkede "politik, ekonomik ve kurumsal çerçevenin zayıflamasından' dolayı riskin arttığını vurguladı. Frigo, başka insanları savunmaya başladıklarında insanların şiddete uğradığını ve tehdit edilmeye başladığını anlattı ve Brezilya'daki durumu "çok ciddi" olarak tanımladı.



Birleşmiş Milletler insan Hakları Komisyonu Komiseri Zeid Ra'ad al Hussein, Brezilya'da insan hakları savunucularına karşı artan saldırıları doğruladı ve saldırıların özellikle toprak ve doğal varlıklar için mücadele eden ekolojistlere ve hak savunucularına yönelik olduğunu belirtti. Komiser, Brezilya Hükümetini insan hakları savunucularına karşı işlenen suçlarla mücadele etmeye çağırdı.



Brezilya, adı yolsuzluk skandallarına karışan ve hakkında soruşturma açılan şimdiki başkan Michel Temer'in yönetimi altında politik ve ekonomik kriz yaşıyor. - Madrid