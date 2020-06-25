Brezilya'da Mayıs ayında 4 milyon 200 bin kişi Covid-19 semptomu gösterdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Brezilya'da Mayıs ayında 4 milyon 200 bin kişi Covid-19 semptomu gösterdi

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü'nün (IBGE) yaptığı araştırmada ülke genelinde Mayıs ayında 4 milyon 200 bin kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) semptomu gösterdiği belirlendi.

Brezilya'da Mayıs ayında 4 milyon 200 bin kişi Covid-19 semptomu gösterdi
25.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:06

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü'nün (IBGE) yaptığı araştırmada ülke genelinde Mayıs ayında 4 milyon 200 bin kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) semptomu gösterdiği belirlendi.

Latin Amerika'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü Brezilya'da sadece Mayıs ayında 4 milyondan fazla kişinin virüs ile ilişkili olabilecek semptomlar gösterdiği ortaya kondu. Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından yapılan ankette kişilere koku veya tat kaybı yaşayıp yaşamadıkları, öksürük veya ateşleri olup olmadığı, nefes almada zorluk yaşayıp yaşamadıkları, öksürük veya göğüs ağrısı çekip çekmedikleri soruldu. Yapılan anket sonucuna göre 4 milyon 200 bin Brezilyalıda Covid-19 ile ilgili olabilecek semptomlara rastlandığı ifade edildi.

IBGE verilerine göre ankete katılan, Brezilyalıların yüzde 70'inde semptomlardan en az birisi görüldü. Aynı şekilde kadınların da yüzde 57.4'ünde benzer durum meydana geldi.

EN ÇOK SEMPTOM GÖRÜLEN YAŞ ARALIĞI 30-59

Belirtilen semptomların en yüksek yüzdeyle görüldüğü yaş aralığı ise 30 ile 59 yaş arası oldu. Bu yaş aralığından insanların yüzde 55.2'sinde semptomlardan en az birisine rastlandığı belirtildi. IBGE, semptom gösteren kişiler arasında 1 milyon 300 milyon kişinin bir sağlık kuruluşuna başvurduğunu ifade etti. Ayrıca herhangi bir semptom ile hastanelere başvuranların yüzde 13.5'inin yani 61 bin kişinin hastaneye yattığı belirlendi. Toplamda yüzde 36.1'lik kesimin entübe edildiği aktarıldı. Ankete Brezilya'da yaşayan 200 binden fazla ailenin katıldığı ifade edildi.

Brezilya'da alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında 19 milyon kişinin Mayıs ayında çalışamadığı ortaya kondu. Ülkede 9 milyon 700 bin kişinin Mayıs ayında maaş alamadığı ifade edildi. Hükümet Mayıs ayında ailelerin yüzde 38.7'sine 847 Brezilya Reali (yaklaşık 160 dolar) yardım yaptı.

Öte yandan, ABD'den sonra korona virüsten en fazla etkilenen ülke olan Brezilya'da 53 bin 830 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede 1 milyon 188 bin 631 kişi ise enfekte oldu.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

Haberler

Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı Haber
Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak Haber
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi Haber
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı Haber
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı Haber
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde...
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Adnan Menderes Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Jose Sosa Fatih Terim Alper Ulusoy Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın İzmir Ankara Alişan
Şu an buradasınız: Brezilya'da Mayıs ayında 4 milyon 200 bin kişi Covid-19 semptomu gösterdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 10:53:43. #1.14#
title