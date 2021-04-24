Brezilya'da lüks binanın havuzu çöktü: Otoparkı su bastı
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Brezilya'da lüks binanın havuzu çöktü: Otoparkı su bastı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Brezilya'da lüks bir binanın üst katlarında yer alan yüzme havuzunun çökmesi sonucu alt katta bulunan otoparkı su bastı.

Brezilya'da lüks bir binanın üst katlarında yer alan yüzme havuzunun çökmesi sonucu alt katta bulunan otoparkı su bastı.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Vila Velha kentinde bulunan lüks bir binanın üst katlarında yer alan yüzme havuzu çöktü. Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, su dolu havuzun geçtiğimiz perşembe günü yerel saatle 22.00 civarında çökmesi sonucu binanın alt katta bulunan otoparkı su bastı. Olay anı otoparktaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay sırasında havuzda veya garajda kimse olmadığı, bu nedenle 270 kişinin yaşadığı binada kimsenin yaralanmadığı aktarıldı. Yetkililerin, bina sakinlerini önlem olarak tahliye ettiği öğrenildi.

Bina yapısının olaydan etkilenmediği kaydedilerek, konut sakinlerinin önümüzdeki haftadan itibaren evlerine dönmelerine izin verileceği belirtildi. İlk raporlara göre, olayın havuzun dibindeki yapısal sorun nedeniyle çöktüğü açıklandı.

(Serkan Bayar/İHA)

Brezilya'da lüks binanın havuzu çöktü: Otoparkı su bastı
Brezilya'da lüks binanın havuzu çöktü: Otoparkı su bastı
Brezilya'da lüks binanın havuzu çöktü: Otoparkı su bastı
Brezilya'da lüks binanın havuzu çöktü: Otoparkı su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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