Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 178 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 178 bini aştı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 178 bini geçti.

Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 178 bini aştı
13.05.2020 08:56 | Son Güncelleme: 13.05.2020 08:58

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 178 bini geçti.

"Globo.com" internet sitesindeki habere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 178 bin 214'e, virüs kaynaklı ölümlerin ise 12 bin 461'e ulaştığını duyurdu.

Ülkede son 24 saatte 808 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya, son artışla vaka sayısında Almanya'yı geride bırakarak, dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke olurken, can kayıplarında 6. sırada yer aldı.

Ülke, 209,5 milyon nüfusuyla Latin Amerika ülkeleri arasında virüsten en fazla etkilenen ulus oldu.

Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 178 bini aştı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Haber
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma Haber
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşlarına içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşlarına içinde adaya veda etti
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu Haber
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına 'Sipariş alamazsın' diyen grup saldırdı
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına "Sipariş alamazsın" diyen grup saldırdı
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ersin Korkut Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Metin Oktay Utku Yuvakuran Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Futbol Survivor Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 178 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 09:00:52. #1.15#
title