Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1156 kişi hayatını kaybetti
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Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1156 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1156 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1156 kişi hayatını kaybetti
29.05.2020 08:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 08:17

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1156 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1156 artarak 26 bin 754'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 417 artışla 438 bin 238'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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