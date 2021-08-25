Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bini aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bini aştı

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bini aştı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

ABD'nin ardından dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok ölümün gerçekleştiği Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 575 bini geçti.

ABD'nin ardından dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok ölümün gerçekleştiği Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 575 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 894 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 575 bin 742'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 30 bin 872 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 614 bin 866'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 19 milyon 530 bin 843'e çıktı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 4 milyon 222 bin 902 vaka ve 144 bin 510 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede bugüne kadar 150 milyondan fazla kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı yapılmasına rağmen vaka ve ölüm sayısında inişli çıkışlı süreç devam ediyor.

Brezilya'da çeşitli çevreler salgının kötü yönetildiğini, bunun sorumlusunun da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro olduğunu düşünüyor.

Bolsonaro, Kovid-19'u küçümseyen ve salgına karşı alınan önlemleri tenkit eden tavırları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Brezilya Senatosu, 27 Nisan'da salgın döneminde 4 sağlık bakanının değiştiği Bolsonaro hükümetinin salgına karşı tutumunu ve ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak üzere komisyon kurmuş ve başta eski sağlık bakanları olmak üzere birçok devlet görevlisi bu komisyonda ifade vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Biden: '(Afganistan'dan çekilme) Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız'
Biden: "(Afganistan'dan çekilme) Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hamid Karzai İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Burak Özçivit Davut Güloğlu Merve Boluğur
Spor Gervinho Mert Günok Arda Güler Arda Turan Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bini aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 07:46:17. #1.15#

title