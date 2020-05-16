Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 artarak 14 bin 817'ye yükseldi
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Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 artarak 14 bin 817'ye yükseldi

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 824 kişi daha hayatını kaybetti.

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 artarak 14 bin 817'ye yükseldi
16.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:16

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 824 kişi daha hayatını kaybetti.

Globo.com sitesinin Brezilya Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede 824 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 817'ye çıktı.?

Ayrıca ülkedeki vaka sayısı 15 bin 305 artarak, 218 bin 223'e yükseldi.?

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölüm sayıları bakımından Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, vaka sayısı açısından dünyada da altıncı sırada yer alıyor.

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 artarak 14 bin 817'ye yükseldi

Kaynak: AA

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