Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle kalan Türkler tahliye edildi - SAO

Havalimanından detaylar Dönen öğrencilerle röportaj Voleybolcu Polina Rahimova ile röportaj Vatandaşların işlemlerini yaptırması Sao Paulo Başkonsoloslu Serkan Gedik ile röportaj SAO PAULO - Kovid-19 salgını nedeniyle Brezilya'da kalan Türkler THY'nin tahliye uçağı ile Türkiye'ye dönüyorlar.