Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle kalan Türkler tahliye edildi - SAO
06.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:28
Havalimanından detaylar Dönen öğrencilerle röportaj Voleybolcu Polina Rahimova ile röportaj Vatandaşların işlemlerini yaptırması Sao Paulo Başkonsoloslu Serkan Gedik ile röportaj SAO PAULO - Kovid-19 salgını nedeniyle Brezilya'da kalan Türkler THY'nin tahliye uçağı ile Türkiye'ye dönüyorlar.
Havalimanından detaylar
Dönen öğrencilerle röportaj
Voleybolcu Polina Rahimova ile röportaj
Vatandaşların işlemlerini yaptırması
Sao Paulo Başkonsoloslu Serkan Gedik ile röportaj SAO PAULO - Kovid-19 salgını nedeniyle Brezilya'da kalan Türkler THY'nin tahliye uçağı ile Türkiye'ye dönüyorlar.
Kaynak: AA