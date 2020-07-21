Brezilya'da kovid-19 krizi büyüyor Brezilya'da Devlet Başkanının ardından iki Bakanda kovid-19 tespit edildiBrezilya Vatandaşlık Bakanı, Onxy Lorenzoni, Twitter hesabından yaptığı açklamada, 'Perşembe günü kovid-19'a benzer semptomlar göstermeye başladım. Cuma günü test yaptırdım ve sonucu pozitif çıktı.

Brezilya'da Devlet Başkanının ardından iki Bakanda kovid-19 tespit edildi

Brezilya Vatandaşlık Bakanı, Onxy Lorenzoni, Twitter hesabından yaptığı açklamada, 'Perşembe günü kovid-19'a benzer semptomlar göstermeye başladım. Cuma günü test yaptırdım ve sonucu pozitif çıktı.' İfadelerini kullandı.

Kendini iyi hissettiğini belirten Lorenzoni, kendini karantinaya aldı; Çalışmalarına ise evinden devam edecek.

Eğitim Bakanı Milton Ribeiro'da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, tedavi altında olduğunu ve uzaktan çalışamaya devam edeceğini duyurdu.

Günler önce de salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Bolsonar, kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Bolsonaro'nun kabinesinden daha önce 3 bakanda daha kovid-19 tespit edilmişti.

Dünyada, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da, kovid-19 nedeniyle 79 bin 488 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA