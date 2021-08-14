Brezilya'da Kovid-19'dan 300 gazeteci hayatını kaybetti
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Brezilya'da Kovid-19'dan 300 gazeteci hayatını kaybetti

Brezilya'da Kovid-19'dan 300 gazeteci hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Brezilya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) başlangıcından bu yana 300 gazetecinin virüsten öldüğü bildirildi.

Brezilya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) başlangıcından bu yana 300 gazetecinin virüsten öldüğü bildirildi.

Ulusal Gazeteciler Federasyonu (FENAJ), ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği Ocak 2020 ila Temmuz 2021 süreleri zarfında 300 gazetecinin salgından hayatını kaybettiğini belirtti.

FENAJ Başkanı Maria Jose Braga, ülkede devam eden ulusal aşı kampanyası sayesinde gazetecilerin aşılanarak virüs tehlikesini azalttığını aksi taktirde salgın nedeniyle rakamın çok daha hızlı artabileceğini söyledi.

Arkadaşlarının mesleklerini icra ederken virüs nedeniyle yaşamlarını yitirdiğine işaret eden Braga, "Ölen arkadaşlarımızı saygıyla ve minnetle anıyoruz." dedi.

ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün gerçekleştiği Brezilya'da, bugüne kadar 566 bin 896 kişi öldü, 20 milyon 285 bin 67 kişide virüs görüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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