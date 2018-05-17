Brezilya'da Kovboy Gilliard Antonio, Boğanın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Brezilya Rodeo oyuncusu Gilliard Antonio, yere düştüğü sırada boğanın göğsüne basmasının ardından hayatını kaybetti.

Brazilya'da yapılan rodeo oyununda boğanın üstünde arenaya giren kowboy Giliard Antonio, boğa aninden sinirlermesiyle kendisini yerde buldu.

ELİ İPLERE SIKIŞTI

Boğanın üzerinden atlamak isterken elleri boğanın üzerinde bulununan iplere sıkışan kovboy, kızgın boğanın arkasından sürüklendi.

boğa ayaklarını yukarı aşağı kaldırdığı sırada kovboyun göğsüne sert bir darbe geldi.

Sağlık ekipleri tarafından çağrılan ambulas içinde yaklaşık kırk dakika müdahale edilen bir çocuk babası kovboy hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.