Brezilya'da Kovboy Gilliard Antonio, Boğanın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Brazilya'da yapılan rodeo oyununda boğanın üstünde arenaya giren kowboy Giliard Antonio, boğa aninden sinirlermesiyle kendisini yerde buldu.

ELİ İPLERE SIKIŞTI

Boğanın üzerinden atlamak isterken elleri boğanın üzerinde bulununan iplere sıkışan kovboy, kızgın boğanın arkasından sürüklendi.

boğa ayaklarını yukarı aşağı kaldırdığı sırada kovboyun göğsüne sert bir darbe geldi.

Sağlık ekipleri tarafından çağrılan ambulas içinde yaklaşık kırk dakika müdahale edilen bir çocuk babası kovboy hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.