Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 36 bin 44 Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 36 bin 44'e ulaştı.

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 44'e yükseldiği duyuruldu. Worldometers verilerine göre, ülkede toplamda 676 bin 494 vakanın tespit edildiği, bunlardan 302 bin 84'ünün iyileştiği belirtildi. Ülkede, 338 bin 366 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA