Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 39 Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 34 bin 39'a ulaştı.

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 39'a yükseldiği duyuruldu. Worldometers verilerine göre, ülkede toplamda 615 bin 870 vakanın tespit edildiği, bunlardan 274 bin 997'sinin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 306 bin 834 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA