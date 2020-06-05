Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 39
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 39

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 39
05.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:25

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 34 bin 39'a ulaştı.

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 39'a yükseldiği duyuruldu. Worldometers verilerine göre, ülkede toplamda 615 bin 870 vakanın tespit edildiği, bunlardan 274 bin 997'sinin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 306 bin 834 aktif vaka bulunuyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi Haber
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı Haber
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Haber
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
'Kutlama zamanı değil' diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı Haber
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini...
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Haber
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Murat Boz Tilbe Saran Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ali Koç Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 39 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 09:29:43. #1.15#
title