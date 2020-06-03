Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 bin 309 Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 31 bin 309'a ulaştı.

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 309'a yükseldiği duyuruldu. Worldometers verilerine göre, ülkede toplamda 558 bin 237 vakanın tespit edildiği, bunlardan 253 bin 570'inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 273 bin 358 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA