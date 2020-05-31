Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 bin 849 Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 28 bin 849'a ulaştı.

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 849'a yükseldiği duyuruldu. Worldometers verilerine göre, ülkede toplamda 499 bin 966 vakanın tespit edildiği, bunlardan 205 bin 371'inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 265 bin 746 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA