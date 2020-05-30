Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 bin 944
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Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 bin 944

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 bin 944
30.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:35

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 27 bin 944'e ulaştı.

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 944'e yükseldiği duyuruldu. Worldometers verilerine göre, ülkede toplamda 468 bin 338 vakanın tespit edildiği, bunlardan 193 bin 181'inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 247 bin 213 aktif vaka bulunuyor.


Kaynak: DHA

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