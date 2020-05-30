Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 bin 944 Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 27 bin 944'e ulaştı.

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 944'e yükseldiği duyuruldu. Worldometers verilerine göre, ülkede toplamda 468 bin 338 vakanın tespit edildiği, bunlardan 193 bin 181'inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 247 bin 213 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA