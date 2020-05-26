Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 bin 522'ye çıktı Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 522'ye yükseldi.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 522'ye yükseldi.

ABD'nin koronavirüsün merkez üssü haline gelmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya'da da vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 23 bin 522'ye; toplam vaka sayısı ise 376 bin 669'a ulaştı. Brezilya, ABD'den sonra dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke oldu.

Kaynak: DHA