Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 746'ya çıktı Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 746'ya yükseldi.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 746'ya yükseldi.

ABD'nin koronavirüsün merkez üssü haline gelmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya'da da vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 746'ya; toplam vaka sayısı ise 365 bin 213'e ulaştı. Brezilya, ABD'den sonra dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke oldu.

Kaynak: DHA