Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bini geçti Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 165'e yükseldi.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 165'e yükseldi.

ABD'nin koronavirüsün merkez üssü haline gelmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya'da da vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 165'e; toplam vaka sayısı ise 349 bin 113'e ulaştı.

Kaynak: DHA