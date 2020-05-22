Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 112'ye yükseldi.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 112'ye yükseldi.

ABD'nin koronavirüsün yayılmasında merkez üssü haline gelmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya'da da vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bin 112'ye; toplam vaka sayısı ise 312 bin 74'e ulaştı.

Kaynak: DHA