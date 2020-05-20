Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 17 bini geçti Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 983'e yükseldi.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 983'e yükseldi.

ABD'nin koronavirüsün yayılmasında merkez üssü haline gelmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya'da da vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bin 983'e; toplam vaka sayısı ise 271 bin 885'e ulaştı.

Kaynak: DHA