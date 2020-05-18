Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bini geçti Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 122'ye yükseldi.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 122'ye yükseldi.

ABD'nin koronavirüsün yayılmasında merkez üssü haline gelmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya'da da vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 122'ye; toplam vaka sayısı ise 241 bin 80'e ulaştı.

Kaynak: DHA