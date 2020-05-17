Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bini geçti
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Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bini geçti

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 662'ye yükseldi.

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bini geçti
17.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:52

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 662'ye yükseldi.

ABD'nin koronavirüsün yayılmasında merkez üssü haline gelmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya'da da vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 15 bin 662'ye; toplam vaka sayısı ise 233 bin 511'e ulaştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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