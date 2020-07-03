Brezilya'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Meksika'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Hindistan'da koronavirüsten kaç kişi öldü?
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Brezilya'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Meksika'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Hindistan'da koronavirüsten kaç kişi öldü?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, Brezilya, Meksika ve Hindistan'da çok daha etkili şekilde seyrediyor. Peki, Meksika'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Hindistan'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Brezilya'da koronavirüsten kaç kişi öldü?

Brezilya'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Meksika'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Hindistan'da koronavirüsten kaç kişi öldü?
03.07.2020 09:14 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:17

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1252 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan ve Meksika'da da pandemi ölümcül etkisi gösterdi. Peki, Brezilya'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Meksika'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Hindistan'da koronavirüsten kaç kişi öldü?

BREZİLYA'DA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1252 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 61 bin 884'e, vaka sayısı da 48 bin 105 artarak 1 milyon 496 bin 858'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 302 bin 179 vaka ve 15 bin 351 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 10 bin 332 kişinin ölümüne neden olan virüs, 116 bin 823 kişide görüldü.

Brezilya'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Meksika'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Hindistan'da koronavirüsten kaç kişi öldü?

MEKSİKA'DA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 679 artarak 29 bin 189'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 741 artışla 238 bin 511'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 142 bin 593 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Brezilya'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Meksika'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Hindistan'da koronavirüsten kaç kişi öldü?

HİNDİSTAN'DA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 391 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 225'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 22 bin 527 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 627 bin 168'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 379 bin 902 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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