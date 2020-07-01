Brezilya'da koronavirüsten bir günde kaç kişi öldü? Brezilya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç?
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Brezilya'da koronavirüsten bir günde kaç kişi öldü? Brezilya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç?

Tüm dünya salgını kontrol altına almak üzereyken Brezilya'da koronavirüs salgınında kötü haberler geliyor. Peki, Brezilya'da koronavirüsten bir günde kaç kişi öldü? Brezilya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç?

Brezilya'da koronavirüsten bir günde kaç kişi öldü? Brezilya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç?
01.07.2020 08:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:56

Koronavirüs salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, koronavirüsten ölenlerin sayısı endişe verici boyutları aştı. Peki, Brezilya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç? Brezilya'da koronavirüsten bir günde kaç kişi öldü?

BREZİLYA'DA KORONAVİRÜSTEN BİR GÜNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Koronavirüs tüm dünyada etkisini azaltmaya devam ederken salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1280 kişi hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1280 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 59 bin 594'e, vaka sayısı 33 bin 846 artarak 1 milyon 402 bin 41'e yükseldi.

BREZİLYA'DA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ?

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 238 bin 380 vaka ve 14 bin 763 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor. Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise virüs kaynaklı ölü sayısı 10 bini geçti.Nüfusu 16 milyonu aşan Rio de Janeiro eyaletinde, 10 bin 80 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 112 bin 611 kişide görüldü.

"SALGININ MERKEZ ÜSSÜ" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

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