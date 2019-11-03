Brezilya'da kaçak keresteciler ormanı savunan Amazon yerlisini öldürdü

03.11.2019 13:24

Brezilya'da Amazon ormanları son dönemde yaşanan yangınlarla büyük zarar görürken hükümet gerekli mücadeleyi göstermediği gerekçesiyle özellikle Batı ülkeleri tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Ormanları korumak için gruplar oluşturan Amazon yerlileri ile kaçak keresteciler arasında Cumartesi günü çatışma yaşandı. Olayda bir Amazon yerlisi genç hayatını kaybederken birisi de yaralandı.



Amazonlar, dünyanın akciğeri olarak biliniyor. Aktivistler son aylarda Amazon'daki orman yangınlarında görülen artışı bölgedeki maden faaliyetleri ile keresteci ve çiftçileri teşvik eden politikalara bağlıyor. Euronews.com'da Görüntüle