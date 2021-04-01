Brezilya'da Janssen'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımı onaylandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brezilya'da Janssen'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımı onaylandı

Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Brezilya'da Janssen'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımı onaylandı

BUENOS Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya, ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'un iştiraki Janssen firmasının geliştirdiği tek doz olarak uygulanan Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı.

ABD'nin casus kedi projesi yıllar sonra ortaya çıkan belgelerle ifşa oldu
ABD'nin casus kedi projesi yıllar sonra ortaya çıkan belgelerle ifşa oldu
Türkiye'den ABD'ye 'Soykırım' uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz

BUENOS Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya, ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'un iştiraki Janssen firmasının geliştirdiği tek doz olarak uygulanan Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumundan (ANVISA) yapılan yazılı açıklamada, analizler sonucu "Ad26.COV2-S" adlı Kovid-19 aşısının, hastalığı ağır geçirmeye karşı koruduğu ve yetişkinlerde virüse yakalanmaya karşı etkili olduğu belirtildi.

Tek doz olarak uygulanan aşının 18 yaşından büyükler için kullanılacağı bilgisine yer verildi.

Böylece Janssen'in aşısı, BioNTech/Pfizer, Oxford-AstraZeneca, Sinovac ve Covishield aşılarının ardından ülkede kullanım onayı alan 5'inci Kovid-19 aşısı oldu.

Brezilya'nın Janssen ile 38 milyon dozluk Kovid-19 aşısı anlaşması bulunuyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, 317 binden fazla Kovid-19 kaynaklı ölüm ve 12,6 milyondan fazla vaka ile dünyada ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Burcu Biricik Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brezilya'da Janssen'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımı onaylandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 00:25:34. #1.15#
title