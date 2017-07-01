Brezilya'da İşçilerden Reform Protestosu

Brezilya'da çalışma ve sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolara polis müdahale etti.



İşçi sendikaları tarafından yapılan genel grev çağrısı sonrası birçok eyalette ulaşımda aksamaya yol açtı.



Akşam saatlerinde ise Rio de Janeiro ve Sao Paulo'da trafiği kapatan gruba güvenlik güçleri müdahale etti.



Devlet Başkanı Michel Temer hükümetinin reform planına işçiler tepki gösteriyor.



Devlet Başkanı Michel Temer, ülkedeki ekonomik krize karşı alınacak önlemler kapsamında hayata geçirmeyi düşündüğü bir dizi düzenlemeyi açıkladı.



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Tags: Brezilya politikası reform Ayaklanmalar ve kargaşalar Michel Temer Brezilya protestosu Gösteri Brezilyada işçilerden Gepost: 01 juli 2017