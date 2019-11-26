Brezilya'da işçilerden ilginç grev

26.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:54

Brezilya'da 25 binden fazla işçi yasal olarak grev hakları bulunmadığı için kan bağışı yaparak greve gitti.



Brezilya'da Petrobras çalışanı 25 binden fazla işçi, yasal olarak greve gitme hakları bulunmadığı için kan bağışında bulunarak günü çalışmadan geçirdi. Brezilya'nın yarısı devlete bağlı olan petrol şirketi Petrobras'ın 25 binden fazla çalışanı, yasaların grev engelini büyük bir kan bağışı kampanyası ile aşmaya çalışıyor. Grev, 'Damarlardaki Petrobras' sloganı altında Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador, Recife ve Curitiba kentlerinde kan bağışı yapıldı.



Tek Petrolcüler Federasyonu Sendikası (FUP) yaptığı açıklamada, 25 binden fazla petrol işçisinin toplu işten çıkarma riskleri konusunda toplumu uyarmak için seferberlik faaliyetlerine katıldığını açıkladı. Sendikaya göre, Yüksek İş Mahkemesi, ulusal yakıt arzının tehlikeye gireceğini düşünerek Petrobras çalışanlarının greve gitmesine izin vermedi. İşçiler de buna karşılık olarak toplu halde kan verip, yasada yer alan boşluğu değerlendirdi ve kan verme işleminin ardından evde dinlenerek bir nevi grev yapmış oldu.



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Kaynak: İHA