Brezilya'da İsa Peygamberi eş cinsel gösteren dizi yayından kaldırıldı, Netflix temyize gidiyor
Brezilya'da bir mahkeme, İsa Peygamberi eş cinsel biri gibi gösterdiği için dine hakaret ettiği eleştirilerine maruz kalan komedi yapımının yayından kaldırılmasına hükmetti. Netflix kararı temyize götüreceğini duyurdu
Brezilya'da bir mahkeme, İsa Peygamberi eş cinsel gösteren tartışmalı Netflix dizisini ihtiyati tedbirle geçici olarak yayından kaldırdı.
Rio de Janeiro'da, Don Bosco isimli bir Katolik örgüt tarafından "milyonlarca Katolik'in onurunu kırdığı" gerekçesiyle yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme Yargıcı Benedicto Abicair, "The First Temptation of Christ" (İsa'nın İlk Günahı) adlı yapımın yayından kaldırılmasına hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle