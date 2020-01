Brezilya'da İsa Peygamberi eş cinsel gösteren dizi yayından kaldırıldı, Netflix temyize gidiyor

10.01.2020 07:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 07:06

Brezilya'da bir mahkeme, İsa Peygamberi eş cinsel gösteren tartışmalı Netflix dizisini ihtiyati tedbirle geçici olarak yayından kaldırdı.



Rio de Janeiro'da, Don Bosco isimli bir Katolik örgüt tarafından "milyonlarca Katolik'in onurunu kırdığı" gerekçesiyle yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme Yargıcı Benedicto Abicair, "The First Temptation of Christ" (İsa'nın İlk Günahı) adlı yapımın yayından kaldırılmasına hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle